Bei den Zwickauern hütete Max Sprang das Tor. Er hielt im Derby in Aue den Sieg der Zwickauer fest. Stammtorwart Johannes Brinkies und Marcel Engelhardt waren nicht dabei, als Ersatzkeeper fungierte Lucas Hiemann. Die Gastgeber traten u.a. mit Vit Turtenwald an. Der tschechische Mittelfeldspieler spielt seit 2011 bei den Heidenauern und ist stolze 42 Jahre alt. Also drei Jahre älter als FSV-Oldie Ronny König, der zunächst auf der Bank Platz nahm.