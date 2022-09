Auch der Chemnitzer FC steht in der dritten Hauptrunde des Sachsenpokals. Beim Landesklasse-Vertreter BSG Stahl Riesa kam der Titelverteidiger am Sonntag zu einem ungefährdeten 5:0 (2:0)-Erfolg. Die stark durchgewechselte Mannschaft von Trainer Christian Tiffert drückte dem Spiel in der Feralpi-Arena in Riesa von Beginn ihren Stempel auf. Vor 1.112 Zuschauern brachte Okan Adil Kurt den CFC bereits in der neunten Minute in Front. Im Anschluss erspielten sich die Himmelblauen viele weitere Chancen, ließen einige Hochkaräter aber auch aus.