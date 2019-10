Von Beginn an spielte sich fast alles im hart umkämpften Mittelfeld ab. In dieser Phase blieb auch BFV-Kapitän Oliver Merkel am Bein verletzt liegen und musste bereits nach einer Viertelstunde gegen Daniel Maresch ausgewechselt werden. Lok bemühte sich zusehends, nach vorn zu kommen, enttäuschte allerdings spielerisch auf ganzer Linie.