Und das Szenario setzte sich in der zweiten Hälfte fort. Wieder kamen die Probstheidaer in der Anfangsphase zu ihrem Treffer. Diesmal waren sieben Sekunden vergangen, als der eingewechselte Weyh im Strafraum Ziane weggrätschte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Pfeffer sicher zum 3:0 – die Vorentscheidung. Die Dresdner waren weiterhin bemüht, doch ihnen wollte kaum etwas in der Offensive gelingen. Stattdessen legte Pfeffer in der 86. Minute das 4:0 nach.