Der FC Eilenburg hat sich im Elfmeterschießen beim FC Oberlausitz Neugersdorf durchgesetzt. Weder in der regulären Spielzeit noch in der Nachspielzeit fielen Tore. Vom Punkt behielt der Favorit dann die Oberhand und zog nach einem 4:2 im Elfmeterschießen in die 3. Runde ein. Selbstvertrauen für die Liga dürfte der magere Kick aber nicht gegeben. Neugersdorf hatte vor allem in der regulären Spielzeit die besseren Chancen.