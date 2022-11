Fußball | Sachsenpokal Chemnitz schlittert auf Freitaler Schnee ins Viertelfinale

Achtelfinale

Der Chemnitzer FC hat sich beim SC Freital im wahrsten Sinn des Wortes ins Sachsenpokal-Viertelfinale gezittert. Auf weitgehend schneebedecktem Feld kämpfte sich der Oberligist in die Verlängerung. Trotz des Super-Laufs in der Regionalliga mit fünf Siegen in Serie taten sich die Gäste in Freital lange schwer und wurden fünf Minuten vorm regulären Ende mit dem 1:1-Ausgleich geschockt. In der Extra-Schicht half dann ein Torwartfehler zum 2:1-Endstand.