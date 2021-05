Beide Teams begannen sehr verhalten. Mangelnde Wettkampfpraxis und die neuformierte Mannschaft auf Dresdner Seite machten sich in der Anfangsphase deutlich bemerkbar. So dauerte es bis zur 17. Minute, ehe Dynamo ein erstes Mal gefährlich in Aktion trat: Niklas Kreuzers Freistoß klatschte jedoch nur an den linken Pfosten. Auf der Gegenseite probierte sich Paul Fromm mit einem Distanzschuss, verfehlte das Tor aber knapp (27.).