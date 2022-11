In den ersten Minuten sahen die 1.500 Zuschauer keinen fußballerischen Lok-Leckerbissen. Stattdessen galt es die Defensive des Außenseiters zu knacken. Dabei brauchten die Gastgeber einige Zeit. 21 Minuten genau gesagt. Zuständig dafür war wieder einmal Torjäger Djamal Ziane: Er traf nach einem zuvor abgeblockten Versuch von Farid Abderrahmane aus acht Metern. Im dritten Pokalspiel der dritte Treffer für den Angreifer, der in der Vorsaison noch für jede Menge Führungen der Civa-Elf gesorgt hatte.

Nun spielte der Favorit befreiter auf. Die Abschlüsse gerieten aber zu ungenau. Rabensteins Torwart Markus Landgraf schien manchen Schuss geradezu magisch anzuziehen. Ein 17-Meter-Freistoß von Osman Atilgan zischte knapp rechts am Pfosten vorbei (32.). Die von 200 Anhängern begleiteten Gäste spielten immer wieder ordentlich mit. Nur im letzten Drittel waren sie mit ihrem Latein am Ende.

Nach der Pause ließen die Leipziger die Zügel zunächst etwas schleifen. Der Landesligist kam nun zu seiner ersten richtigen Chance: Ben Colin Weigel tanzte vier Lok-Akteuer aus, scheiterte dann aber von halbrechts aus zehn Metern an Schlussmann Niclas Müller (56.). Müller darf im Pokal für Stammkeeper Isa Dogan ran. In einer Phase,, als die Gastgeber wackelten, schlugen sie dann aber dennoch zu: Ziane stand nach einer abgefälschten Linksflanke am zweiten Pfosten goldrichtig (64.). Schon das 100. Pflichtspieltor des Angreifers für Lok. Der in Leipzig geborene Deutsch-Algerier war 2014 von Energie Cottbus II gekommen.