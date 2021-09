In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Auerbach hatte mehrfach die Chance auszugleichen. Die dickste Möglichkeit vergab Lucas Seidel in der letzten Minute, als er kläglich am langen Pfosten vorbeischoss. "Die Situation ist nicht so, dass alle gut gelaunt beim Training sind", sagte Köhler geknickt. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht. Für Auerbach geht es schon am Mittwoch (19 Uhr im Ticker in der SpiO-App) gegen Lok Leipzig in der Liga weiter.