Der CFC übernahm von Beginn an das Zepter. Allerdings verbuchten die Gastgeber die erste gute Gelegenheit, als Pierre Kretzschmar in der 10. Minute frei vor CFC-Keeper David Wunsch auftauchte und die Kugel per Heber über das Gehäuse setzte. Zwei Minuten später scheiterte auf der Gegenseite Felix Brügmann aus spitzem Winkel. In der 17. Minute hatte der Favorit mehr Erfolg, als Lukas Stagge die Kugel zur Führung über Thalheim-Keeper Berger zur Führung ins Tor lupfte. Auch danach blieb Chemnitz am Drücker, während die Gastgeber weiter aus einer Beton-Abwehr agierten. In der 23. Minute verpasste Max Roscher den zweiten CFC-Treffer, als sein Schuss aus 20 Metern an der Querlatte landete. Eine weitere gute Chance vergab Brügmann in der 38. Minute mit einem Kopfball-Aufsetzer, der knapp über das Gehäuse ging.