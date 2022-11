Bei Dynamo feierte Niklas Heeger sein Pflichtspiel-Debüt im Tor. Die eigentliche Nummer drei sollte sich nach guten Trainingsleistungen beweisen dürfen – und stand tatsächlich mehr als gedacht im Blickpunkt.

Plauen beginnt couragiert

Doch zunächst nutzte Ahmet Arslan einen langen Steilpass von Innenverteidiger Tim Knipping, um mit dem ersten Schuss in Führung zu gehen – 1:0 (4.). In dieser Situation klar zu erkennen, dass die Drittliga-Profis schneller schalteten als der Fünftligist. Sonst war davon erstmal wenig zu sehen. Kevin Walther zwang Heeger zu einer echten Glanzparade (16.). Beim anschließenden Eckball verpasste Tim Limmer die XXL-Kopfballgelegenheit zum schnellen Ausgleich (17.). Ahmet Arslan, Dresden, trifft mit diesem Schuss zum 0:1, rechts Daniel Heinrich, Plauen. Bildrechte: IMAGO/Kruczynski

Dynamo-Probleme wie im Liga-Alltag

Dynamo hatte massive Probleme im Spielaufbau, die Vogtländer zeigten sich in den Zweikämpfen deutlich aggressiver und suchten ihr Glück in Distanzschüssen. Ondrej Nyber knallte die Kugel dann aus 30 Meter Richtung rechter Torgiebel und Ex-Karlsruhe-Torwart Heeger war wieder mit den Fingerspitzen da (22.). Bei einem weiteren Geschoss von Nyber wäre der bis dahin beste Dresdner auf dem Platz ohne Chance gewesen, der Ball klatschte aber an die Latte (31.). Außer einer Arslan-Chance (30.) fand Dynamo erst danach wieder offensiv statt, dann aber mit echter Effektivität.

Vorentscheidung vor der Pause

Binnen zehn Minuten gelangen drei Treffer zur Vorentscheidung. Arslan drückte eine Flanke von Linksverteidiger Jonathan Meier am langen Pfosten ins Netz – 2:0 (34.). Schäffler nickte eine Ecke von Paul Will zum 3:0 (38.) ein und Dennis Borkowski (43.) traf auf Steckpass von Patrick Weihrauch zum 4:0-Pausenstand.

Torspektakel nach dem Wechsel

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein wildes Torspektakel. Arslan sorgte mit dem 5:0 (57.) und 6:1 (63.) zweimal für ein Fünf-Tore-Polster. Zwischendurch bejubelte der Großteil der 3.739 Zuschauer im Vogtlandstadion den verdienten Ehrentreffer von Moritz Kretzer zum 1:5 (58.). Doch dabei blieb es längst nicht: Lucas Will verkürzte sogar auf 2:6 und holte den Ball frech wie zu einer geplanten Aufholjagd aus dem Netz (70.).

Im Gegenzug zog Weihrauch den Gastgebern mit einem schönen Solo und Abschluss ins lange Eck endgültig den Stecker – 2:7 (74.). Knipping unterlief dann noch ein Eigentor, als ein von Heeger parierter Ball ihm an den Fuß sprang (87.). So endete das unglückliche Dynamo-Jahr irgendwie passend mit diesem Treffer zum 3:7-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Markus Anfang (Dynamo Dresden): "Gegentreffer sind immer ärgerlich. Und hier hast Du auch noch eins selbst geschossen. Das spiegelt ein bisschen die Saison wider, dass wir hinten nicht so souverän verteidigen, wie wir das eigentlich können. Es war schwer, das Spiel heute für uns zu entscheiden. Der Boden war schwierig, der Gegner hat entsprechend dagegengehalten. Wir haben aber sieben Tore geschossen. Ich glaube, wir sind verdient weitergekommen. Wir haben jetzt genug darüber gesprochen, was wir nicht erreicht haben, dass wir in der Saison die Ergebnisse nicht erzielt haben. Heute haben wir aber gefühlt nicht viel anbrennen lassen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in Dresden, die Stadt ist toll, das Umfeld ist toll, die Fans sind toll. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, die Ergebnisse zu erzielen. Da haben wir auch in der Rückrunde das eine oder andere, das wir verbessern können."