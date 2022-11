Markus Anfang (Dynamo Dresden): "Gegentreffer sind immer ärgerlich. Und hier hast Du auch noch eins selbst geschossen. Das spiegelt ein bisschen die Saison wider, dass wir hinten nicht so souverän verteidigen, wie wir das eigentlich können. Es war schwer, das Spiel heute für uns zu entscheiden. Der Boden war schwierig, der Gegner hat entsprechend dagegengehalten. Wir haben aber sieben Tore geschossen. Ich glaube, wir sind verdient weitergekommen. Wir haben jetzt genug darüber gesprochen, was wir nicht erreicht haben, dass wir in der Saison die Ergebnisse nicht erzielt haben. Heute haben wir aber gefühlt nicht viel anbrennen lassen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in Dresden, die Stadt ist toll, das Umfeld ist toll, die Fans sind toll. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, die Ergebnisse zu erzielen. Da haben wir auch in der Rückrunde das eine oder andere, das wir verbessern können."