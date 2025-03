Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit einem schnellen Tor. In der 46. Minute brachte Noel Eichinger einen Freistoß von der rechten Seite scharf in den Fünfer, wo Laurin von Piechowski den Ball in die Maschen drückte. Chemie musste sich nun ordentlich schütteln, kam erstmal 20 Minuten nicht richtig ins Spiel. Und hatte in der 66. Minute plötzlich die große Chance zum Anschluss. Der gelang dann, als Dombrowa nach einer Brügmann-Eingabe aus drei Metern unbedrängt ins eigene Tor traf (71.). Chemie hoffte nun auf die Wende, doch der eingewechselte Stefan Maderer entschied die Partie in der 80. Minute, als er einen starken Angriff aus Nahdistanz zum 1:3 vollendete. Damit war das Ding durch, Malik McLemore krönte seine starke Leistung in der 86. Minute noch mit dem vierten Tor für Lok, als er bei einem Konter zwei Chemiker stehen ließ und aus 13 Metern zum Endstand vollendete.

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports