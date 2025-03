Aue trat an der Gellertstraße mit personellen Problemen an. Unter anderem fehlten Torjäger Marcel Bär, Offensivakteur Marvin Stefaniak und Abwehr-Allrounder Anthony Barylla. Dennoch riss der Drittligist in der mit 14.812 Zuschauern erstmals seit 2017 ausverkaufen Arena das Geschehen sofort an sich. Chemnitz wirkte vor der großen Kulisse gehemmt. Die Veilchen eroberten oft früh die Bälle, erspähten die Lücken und kamen mit Tempo nach vorne.