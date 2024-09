Bereits nach sechs Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz der Vogtländer. Jannick Wolter fasste sich aus gut 15 Metern ein Herz, nahm die hohe Flanke direkt per volley und versenkte das Spielgerät sehenswert im vom Torwart gesehen linken unteren Eck. Danach passierte lange nichts. Beide Team rieben sich in der Hitze auf, Chemnitz hatte erwartungsgemäß die höheren Spielanteile. Kurz vor der Halbzeit schlug der Favorit in Person von Felix Müller dann aber doch nochmal zu – und das gleich doppelt per Kopf (38. / 45.).

Die zweite Hälfte begann, wie die Erste endete – Eckball Chemnitz, Kopfballtor Müller (56.), dem damit das Kunststück eines Hattricks gelang. Entschieden war die Begegnung zu diesem Zeitpunkt bereits allemal, doch die Chemnitzer waren noch nicht satt. Louis Malina (61.) und Artur Mergel (81.) stellten mit dem 5:0 bzw. 6:0 – natürlich beide ebenfalls per Kopf – den Endstand her. Mergel vergab in der 63. Minute außerdem noch einen Elfmeter. Dank der Überlegenheit in der Luft machen die Himmelblauen am Ende den souveränen Kantersieg perfekt und bringen nach den turbulenten Tagen zunächst mal etwas Ruhe in den Verein.