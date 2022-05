Nervöser Beginn

Nervös startete die Partie der beiden Finalisten, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den DFB-Pokal holen konnten. Die Anfangsphase war geprägt von vielen Fehlabspielen, versprungenen Bällen und großer Hektik auf dem Rasen. RB hatte dennoch mehr vom Spiel –und auch die erste Chance im Spiel: Emil Forsberg, der von Beginn an ran durfte, setzte sich auf links durch, blieb nach einem Haken im Strafraum aber noch hängen (14.).

SCF-Führung trotz Handspiel

Fünf Minuten später führte Freiburg – und zwar äußerst umstritten: Ein Ball von links sprang Roland Sallai an die Hand, den Abpraller verwandelte Maxi Eggestein zum 1:0 für die Breisgauer (19.). Die Leipziger Spieler protestierten, doch Referee Sascha Stegemann entschied auf unabsichtliches Handspiel und ließ das Tor gelten.

Großchance Nkunku

Leipzig brauchte nun, um sich zu erholen. Freiburg erschwerte das Leipziger Spiel und hielt aggressiv dagegen, zeitweise hatte der SCF eine Zweikampfquote von 70 Prozent. Doch die Freiburger konnten auch ihre Nervosität nicht ablegen. Und so hätte Christopher Nkunku kurz nach dem Rückstand den Ausgleich erzielen können: Der Leipziger Top-Torjäger spritzte in eine verunglückte Kopfball-Rückgabe von Lucas Höler und hatte das leere Tor vor sich. Seinen Torschuss schlug aber Nico Schlotterbeck noch von der Linie (24.).

RB: Verzweiflung und Unterzahl

Je länger die Spielzeit, desto dominanter agierte RB Leipzig. Vor allem in der Phase nach dem Wechsel drängte RB die Freiburger tief in die eigene Hälfte. Chancen ergaben sich für RB aber nicht. Stattdessen rannte RB bald in Unterzahl an. Marcel Halstenberg holte den durchgestarteten Höler von den Beinen und sah dafür Rot (57.). RB-Trainer Domenico Tedesco wechselte mit Dominik Szoboszlai, Nordi Mukiele und Dani Olmo schnelle und schussstarke Spieler ein – doch RB rannte mehr und mehr planlos an.

Nkunku bringt RBL zurück

Bis in der 76. Minute Christopher Nkunku RB erlöste: Nach langer Flanke von Konrad Laimer und Kopfballverlängerung von Will Orban grätschte Nkunku den Ball aus spitzem Winkel zum Jubel der 35.000 RB-Fans im ausverkaufen Olympiastadion ins Netz. Nun entwickelte sich ein offenes Spiel, für Freiburg hatte der eingewechselte Ermedin Demirovic die erneute Führung auf dem Kopf (85.), scheiterte aber ebenso wie Olmo (86.) und Mukiele (90. + 3.)

Freiburger Großchancen in der Verlängerung

So ging es in die Verlängerung, in der zunächst der Sportclub dominierte. Die größte Chance zur Entscheidung vergab Demirovic, der nach einem Pfostenschuss von Janik Haberer den Ball aus Nahdistanz über statt in das Tor schoss (103.). Nach dem Wechsel in der Verlängerung traf Haberer mit einem Volley-Knaller die Latte (114.). Für RB hätte Nkunku die Führung erzielen können, kam nach Mukiele-Pass aber um Zentimeter zu spät (102.). Kurz vor dem Ende der Verlängerung brachte Nicolas Höfler Olmo im Strafraum zu Fall, Stegemann entschied nach Videobeweis aber gegen den Protest der Leipziger aber gegen einen Elfmeter (117.). Diese gab es dann im Elfmeterschießen zuhauf.

Elfmeterschießen: Zwei Freiburger mit Nerven

Dort trafen alle Leipziger sicher. Nkunku, Orban, Omo, Benjamin Henrichs verwandelten. Bei Freiburg schoss Christian Günter aber weit drüber, Demirovic traf nur die Unterkante der Latte - so fiel die Entscheidung bereits vor dem letzten RB-Schützen. Demirovic fiel nach seinem verschossenen Elfer auf die Knie. Leipzigs Spieler rannten dagegen auf den Rasen und feierten den ersten großen Titel nach nur 13 Jahren nach Vereinsgründung.

Stimmen zum Spiel

