In der ersten Halbzeit traf zunächst Wacker-Stürmer Martin Salin die Latte (24.), ehe Kapitän Felix Schwerdt die Gäste in Führung brachte (29.). Kurz vor der Pause verzeichete Nick Poser nach einem Konter einen weiteren gefährlichen Abschluss (37.). Heiligenstadt war zunächst völlig überfordert, besserte sich aber nach dem Seitenwechsel - und hatte umgehend die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich: Maciej Wolanski köpfte einen Freistoß an die Latte (52.).

So ging es in die Verlängerung, in der zunächst Schwerdt einen Freistoß an den Pfosten setzte (99.). Nordhausen war nun wieder die bessere Mannschaft, nach dem Seitenwechsel brachte Hagen Pietsch die Gäste erneut in Führung (111.). Doch Heiligenstadt gab sich nicht auf, kurz vor Schluss hatte Florian Kellner die Riesenchance zum Elfmeterschießen - doch vergab (118.). Mit der letzten Aktion entschied Lachlan Will das Spiel für Wacker nach einem Konter (120.).