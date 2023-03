Nach dem Rückstand erarbeiten sich die Landeshauptstädter mehr und mehr Spielanteile. Wie schon über weitere Strecken gegen Bayreuth fehlte es aber an offensiver Schärfe. So kam die Elf von Markus Anfang bis zur Pause nur auf zwei gute Gelegenheiten zum 1:1. Max Kulkes Flatter-Freistoß aus 25 Metern bugsierte der formstarke Zwickauer Schlussmann Johannes Brinkies noch drüber (19.). Dann nahm sich SGD-Youngster Paul Lehmann ein Herz und ging von halbrechts in Richtung Strafraum, seinen abgefälschten Schuss konnte Brinkies an den Pfosten lenken (36.).

Zweikampf zwischen Dresdens Manuel Schäffler (li.) und Zwickaus Jan Löhmannsröben. Bildrechte: IMAGO / Picture Point