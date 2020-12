Markus Anfang (Darmstadt): "Dynamo wünsche ich alles Gute, ich hoffe, dass der Verein auch wieder in die 2. Liga kommt. Das ist ein Verein, der nicht in die 3. Liga gehört, wenn man das Stadion sieht. Man weiß ja auch, was da für eine Power dahintersteckt und sie haben eine richtig gute Mannschaft. Man hat auch gesehen, dass sie nochmal nachlegen können, aber heute waren wir die bessere Mannschaft."

Markus Kauczinski (Dresden): "Es war ein verdienter Sieg, daran gibt's nichts zu rütteln. Wir haben in der ersten Halbzeit noch ein, zwei Möglichkeiten. Mit ein bisschen Glück kann so ein Ball mal reingehen. Aber insgesamt waren in der ersten Halbzeit die Bälle zu schnell weg. Nach Ballgewinnen haben wir zu hektisch nach vorn gespielt und keine Ruhe reinbekommen. Darmstadt war immer einen Schritt schneller. Die sind eine Topmannschaft in der 2. Liga, da musst du einen guten Tag haben und den haben wir heute nicht gehabt. Wir haben in den letzten Wochen Körner gelassen, das hat man gemerkt. Die Jungs haben viel geleistet, viel performt, eine Riesenserie gespielt bis zu diesem Zeitpunkt und heute leider nicht die Kraft gehabt, sich noch mehr dagegen anzustemmen. Nach dem zweiten Tor war der Widerstand dann auch gebrochen. Wir haben es vernünftig zu Ende gespielt, aber mehr war heute auch nicht drin."