Der VfB Stuttgart übernahm wie erwartet schon früh die meisten Spielanteile, hatte aber große Schwierigkeiten, sich durch die diszipliniert verteidigende Dresdner Hintermannschaft zu kombinieren. Dynamo hielt über weite Strecken die Defensivketten eng bei einander, kam dafür aber auch nur selten vors Stuttgarter Tor. Einzig gefährlich wurde es, wenn sich Dresden dann doch mal in die gegnerische Hälfte traute und Stuttgarts Schienenspieler Silas und Vagnoman mit schnellem Umschaltspiel Löcher in die unsortierte Abwehr rissen.

Die Zweite Halbzeit war von vielen Verletzungen, Wechseln und Fouls geprägt, sodass das Spiel nicht wirklich an Fahrt aufnehmen konnte. Erst der unnötige Platzverweis von Waldemar Anton, der in der 61. Minute für eine Unsportlichkeit Gelb und in der 67. Minute für ein Foul im Mittelfeld Gelb-Rot sah, brachte etwas Pfeffer in die Partie.