Nach der Pause wurde der Spielfluss häufig durch Fouls unterbrochen. Germania verpasste die Chance zur Entscheidung und hielt Staßfurt so im Spiel. Nach einem Schuss von Matthias Lieder, der knapp vorbeizielte (71.), wurde das Teilnehmerfeld dezimiert. Yilmaz und der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Mathias Nagel wurden nach Foul des SV-Kickers und anschließendem Schubser des Halberstädters des Feldes verwiesen (75.). In der Endphase fiel dann fast noch der Ausgleich: Matthias Härtl scheiterte an Germania-Keeper Kilian Neufeld, den Abpraller köpfte Steven Stachowski knapp neben den Kasten (90.).