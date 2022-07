Vor 47.000 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena begannen beide Teams mit viel Tempo. Das erste Ausrufezeichen setzten die Gäste: Einen Eckball konnten die Leipziger nicht klären, Jamal Musiala behauptete sich im Strafraum und zog ab zum 0:1 (14.). Im Laufe der ersten Halbzeit wurde die Überlegenheit der Münchener immer deutlicher, während RBL kaum etwas gelang. Nach einem Traumpass auf Serge Gnabry legte dieser quer auf Mané, der aus Nahdistanz nur noch zum 0:2 einschieben musste (31.). Und nach Pass von Musiala stand kurz vor der Pause auch Benjamin Pavard völlig frei im Strafraum - 0:3 (45.). Der Supercup schien frühzeitig entschieden.

Jedoch kamen die Leipziger in der zweiten Halbzeit noch einmal zurück. Zunächst verkürzte Marcel Halstenberg per Kopf nach Ecke (59.). Dann gelang den Bayern zwar durch einen Abstauber von Gnabry die vermeintliche Vorentscheidung (66.), doch die Gastgeber blieben dran. Sie spielten nun viel entschlossener und erkämpften sich einen Elfmeter: Pavard kam im Strafraum gegen den eingewechselte Dani Olmo zu spät, Christopher Nkunku drosch den Ball zum 2:4 in die Maschen (77.).