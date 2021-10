Fußball | DFB-Pokal Klassischer Arbeitssieg: RB Leipzig besiegt SV Babelsberg

RB Leipzig hat mit einem schwer erkämpften Arbeitssieg das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Beim sich leidenschaftlich wehrenden Regionalligisten SV Babelsberg gewann der Vizemeister am Dienstagabend weitgehend glanzlos mit 1:0 (1:0). Das Achtelfinale wird am 18./19. Januar ausgetragen, die Auslosung dazu ist am Sonntag um 18:30 Uhr.