Leipzig begann überraschend ohne Marcel Sabitzer, der wegen muskulärer Probleme nicht im Kader stand. Zuletzt hatte es immer wieder Transfergerüchte um den Österreicher gegeben. Dafür begann Marsch in der Startaufstellung mit den Neuzugängen Mohamed Simakan und André Silva. Nationalspieler Lukas Klostermann durfte auf der Bank Platz nehmen.

Amadou Haidara traf kurz vor der Pause zur 2:0-Führung. Bildrechte: Picture Point

Die erste gute Chance im Spiel vergab Silva in der 3. Minute, als der Portugiese im Strafraum aus vollem Lauf das Tor verfehlte. Im Anschluss blieb die Partie ausgeglichen. Nach einer guten Viertelstunde führte eine Ecken-Serie zu mehreren brenzligen Situationen im Strafraum der Sandhäuser. Dabei köpfte Simankan die Kugel ins Tor, doch der Treffer wurde wegen eines Foulspiels zurückgenommen (18.). 120 Sekunden später durften die Gäste dann doch jubeln: Nach einem Angelino-Freistoß köpfte Willi Orban zur überfälligen Führung ein. Kurz darauf vergab Silva das mögliche 2:0, doch er rutschte in der 22. Minute knapp am Spielgerät vorbei. Auch im Anschluss dominierte Leipzig die Partie. Schließlich erhöhte Amadou Haidara Sekunden vor dem Pausenpfiff auf 2:0.