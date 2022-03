Umstrittener Platzverweis für Erfurts Til Schwarz Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Der Oberliga-Spitzenreiter startete schwungvoll, angetrieben von einer stimmungsvollen Kulisse. Und in der siebten Minute hatte Artur Mergel eine gute Chance, scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Jean-Marie Plath. Die Gäste kamen zunächst schwer rein, nutzten dann den ersten Standard. Nach einer Ecke von Max Kulke köpfte Andy Trübenbach in der elften Minute per Aufsetzer ins linke Eck. Fünf Minuten später lag der Ball erneut im Erfurter Tor, allerdings wurde ein Foulspiel von Felix Müller zurückgepfiffen. Danach verflachte die Partie, war geprägt von vielen Foul auf beiden Seiten. Eine richtig gute Aktion hatten die routinierten Gäste noch in der 34. Minute, als Trübenbach einen Konter selbst einleitete, dann aber aus zehn Metern verzog. In der Nachspielzeit sorgte Schiedsrichter Michael Wilske für Unmut. Nach einem Allerweltsfoul von Til Schwarz an Jegor Jagupov zeigte er dem Erfurter die Ampelkarte.