Stimmungsvolle Kulisse in Geschwanda: Fast 300 Jena-Fans sorgten für eine echte Pokalatmosphäre und die Gastgeber mit ihrem mutigen Auftritt für Spannung. Dabei hatte Elias Rosner in der vierten Minute die Führung für den Favoriten auf dem Fuß, scheiterte aus acht Metern aber am stark parierenden Nils Bradsch. Dann die dicke Chance für Geratal. Nach einem weiten Abschlag setzte sich Christian Hatzky auf der linken Seite durch, spitzelte den Ball an Schlussmann Tom Müller, leider auch knapp am rechten Pfosten vorbei. Danach hatte Jena zwar mehr Ballbesitz, Geratal ließ aber mit viel Kampf und einem starken Zweikampfverhalten nahezu nichts zu. Und setzte immer wieder zu eigenen Bemühungen an. Hatzky verzog einen Freistoß in der 16. Minute. Und Jena? Mehr als ein Pfosten-Freistoß in der 29. Minute von Maximilian Oesterhelweg kam nicht zu Stande. Dass vor der Pause noch ein Tor fiel, lag an Fabian Eisele, der nach einer Rechtseingabe aus zwölf Metern flach vollendete (33.). Mit dem Tor im Rücken wurde der Druck von Jena stärker, es blieb aber beim 0:1.