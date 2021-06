Oberligist Wacker Nordhausen ist genauso glücklich wie kurios im Thüringenpokal-Achtelfinale in Bad Frankenhausen weitergekommen. 9:8 hieß es nach Elfmeterschießen. Schwerdt hatte die Gäste gegen den Sechstligisten mit zwei Foulelfern, die er jeweils wie kopiert ins linke untere Eck verwandelte, mit 2:0 (37./53.) in Front gebracht. Dann zogen die Blau-Weißen den entscheidenden Joker. Sie brachten Leon Teske. Der Stürmer erzielte zwei Tore (63./94.) und holte einen Strafstoß heraus, den Ex-RWE-Star Carsten Kammlott gegen seinen Ex-Klub rotzfrech mitten ins Tor lupfte (69.). Dabei sah Nordhausens Dahlwall nach seinem Elferfoul wegen Meckerns auch noch Gelb-Rot. So führte Blau-Weiß in der Verlängerung bis zur 120. Minute, ehe Knopp Sekunden vor Schluss einen tollen Doppelpass mit Stix spielte und frei vorm Hüter die Nerven behielt (3:3/120.). Auch im Elferschießen hatte Nordhausen Glück, weil mit Rother und Schneegaß zwei Gegner am Pfosten scheiterten.

Bad Frankenhausens Trainer Silvio Beer meinte hinterher: "Es ist ultrabitter und tut mir für meine Jungs leid, weil einfach mehr drin war, wenn du in der 120. Minute noch ein Tor kriegst." Die gegenteilige Gefühlswelt dagegen bei Nordhausen. Deren Coach Philipp Seeland jubelte: "Wir sind überglücklich. 60 Minuten hatten wir alles im Griff. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass wir zwei Elfer zur Führung brauchen. Dann haben wir uns beim 1:2 zu einfach auskontern lassen. Den Elfmeter für Bad Frankenhausen zum 2:2 fand ich fragwürdig, in Unterzahl war es anschließend schwierig. Die Moral muss aber da sein, sonst schaffst du so ein Tor in der 120. Minute nicht mehr."