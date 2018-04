Der FC Carl Zeiss Jena steht zum 15. Mal im Finale des Thüringer Landespokals. Im Halbfinale gewann der Drittligist am Montag bei Siebtligist SV Borsch standesgemäß 5:0 (2:0). Im Finale trifft Jena nun auf Wismut Gera. Das Endspiel findet vermutlich am "Tag der Amateure" am 21. Mai statt.