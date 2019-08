Thomas Brdaric (Erfurt): "Im Pokal gibt es nur ein Gesetz: Ohne es despektierlich zu meinen, gegen einen unterklassigen Gegner musst du weiterkommen. Ronny hat uns das Leben am Anfang sehr schwer gemacht mit diesen zwei Ketten da hinten. Wir haben es trotzdem geschafft, die eine oder andere Chance herauszuspielen, aber am Anfang einfach das Tor nicht getroffen und hinten in ein, zwei Situationen gepennt, wo wir uns auch eins fangen können. Dennoch bin ich zufrieden mit meiner Mannschaft, wir haben gute Passagen drin gehabt und schöne Tore gesehen."



Ronny Löwentraut (Heiligenstadt): "Am Ende verlieren wir 0:5, das hört sich im Moment ein bisschen hoch an - ich bin aber zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben das vor allem vor der Pause gut verteidigt mit einer Fünferkette und direkt davor mit einer weiteren Viererkette. Mit ein bisschen Glück geht die Chance von Ivan Peric vielleicht rein, aber dann bekommen wir leider kurz vor der Halbzeit das Kontertor und viel zu schnell noch das Zweite. Das war die Kehrtwende in diesem Spiel."