Der Wintereinbruch ging in den vergangenen Tagen auch nicht am Sportplatz Roter Hügel in Weida vorbei, wodurch beide Mannschaften in der ersten Halbzeit eher langsamen Fußball boten. Das kam den Gastgebern prinzipiell entgegen, die dadurch in der Defensive mehr Zeit hatten, auf Jenaer Angriffe zu reagieren. Nach zwei guten Jenaer Chancen (1. Minute/Maximilian Krauß und 2. Minute/Jonathan Muiomo) verlangsamte sich das Spiel zunächst. Weida spielte mit und traute sich in wiederkehrenden Kontern nach vorn, gab aber keine zwingenden Torschüsse ab. Die besten Chancen hatten Maximilian Dörlitz (7.) und Julius Grabs (11.). Dennoch war Jena klar die aktivere Mannschaft, die Thüringen Weida durch konstant hohen Druck mehrfach in Verlegenheit brachte.