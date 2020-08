Der FC Carl Zeiss Jena hat den Thüringenpokal 2020 gewonnen. Der Regionalligst besiegte im Finale zuhause Oberligist FSV Martinroda am Ende klar mit 8:2. Zur Pause hatte es nur 3:1 gestanden. Trotz des deutlichen Ergebnisses hielt Martinroda die Partie lange offen. Erst in der Schlussphase baute das Team von Dirk Kunert das Resultat im "Bayern-Style" aus. Die Münchner hatten in der Champions League zuletzt den FC Barcelona ebenfalls mit 8:2 besiegt.