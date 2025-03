Fahner Höhe startet stark

Die Gäste starteten furios und mit viel Wucht in die Partie und belohnten sich prompt. In der zweiten Minute schon dribbelte sich Emilio Heß stark über links in den Strafraum, Marvin Schindler stibitzte ihm den Ball vom Fuß und stellte auf 0:1. Heiligenstadt schüttelte sich kurz und übernahm dann das Heft des Handelns. Eine Flanke von Leon Göbel sorgte im Strafraum der Gäste für Verwirrung, Maciej Wolanski schaltete am schnellsten und glich aus (12.). Doch die Führung hielt nur sieben Minuten. Ein langer Ball aus dem Mittelfeld wurde unglücklich von einem SC-Verteidiger in den Lauf von Schindler geköpft, der viel Grün vor sich hatte und überlegt neben den Pfosten die erneute Führung einschob (19. Minute).

Fröhlich vertagt Entscheidung

Heiligenstadt hatte in der Folge mehr vom Spiel, musste sich jedoch einiger Konter erwehren. In der 33. Minute jubelten die Eichsfelder kurz, doch nach einem Wolanski-Freistoß ging die Fahne des Assistenten hoch, als der Ball im Netz der Gäste zappelte. Drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Paul Bräuer dann auf den Punkt vorm anderen Tor. Jonas Wiesner setzte sich nach einem langen Ball gut durch und wurde von SCH-Keeper Bennet Fröhlich gelegt. Heß schnappte sich die Kugel, scheiterte aber an den langen Gräten von Fröhlich. So ging es mit 1:2 in die Kabine.

Heiligenstadt hat Trübenbach nichts entgegenzusetzen

Und aus der kamen die Gäste wieder mit viel Feuer. Drei Abschlüsse verfehlten noch den SC-Kasten, ehe eine Ecke das 1:3 bescherte. Im Gewühl jubelte Artur Machts am Ende (52.). Heiligenstadt reagierte mit Wut – und wurde gnadenlos ausgekontert. Ein langer Ball fand Daniel Trübenbach, der vor dem herauseilenden Fröhlich querlegte und Heß fand, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und für die Vorentscheidung sorgte (54.). Die Hausherren, die in der Ligatabelle vor Fahner Höhe stehen, erholten sich nicht mehr. Ein langer Ball auf Trübenbach überrumpelte die Abwehr komplett, Fröhlich parierte stark und ließ die Kugel nach außen abprallen. Doch Trübenbach war zuerst zur Stelle, dribbelte zwei Gegner aus und hämmerte den Ball in die Maschen (62. Minute) – die Messe im Eichsfeld war gelesen. Daran änderte auch der späte Anschluss durch Wolanski vom Punkt (90.) nichts mehr.