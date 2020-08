Philipp Seefeld (Nordhausen): "Ein verdienter Sieg für Jena. Sie waren wirklich deutlich stärker. Sie haben zwei, drei gute Chancen liegen lassen, da hätten sie früher in Führung gehen können. Zur Halbzeit haben wir ein bisschen gehofft. Aber hinten raus waren die Kräfte nicht mehr da. Defensiv war es ganz gut. Offensiv haben wir selten den Ball gehabt. Das zeichnet uns eigentlich aus. aber Jena hat das auch gut gemacht. Wir können mit einem guten Gefühl am Freitag in die Oberliga starten."