Die erste Halbzeit lässt sich kurz zusammenfassen: Nur keine Fehler machen. Der Gast aus Jena, der auf den zuletzt verletzten Knipser Elias Löder zurückgreifen konnte, suchte dann auch meist den Stürmer. Die Meuselwitzer, die zuletzt bei ihren Heimauftritten gegen Jena nicht gut aussahen, wollten unbedingt zunächst sicher stehen. Das gelang auch meist, Löder hatte zwar zwei, drei Szenen, doch so richtig gefährlich wurde es nicht. Die Gastgeber ihrerseits verloren in der Vorwärtsbewegung häufig den Ball zu schnell. So plätscherte die Partie lange dahin. Erst in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck, hatten durch zwei Freistöße auch halbgare Chancen. Einmal musste ZFC-Keeper Lukas Sedlak auch per Faustabwehr klären.

Bildrechte: Tanja Kaltofen