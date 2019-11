Nach einer kurzen Abtastphase kamen die Erfurter immer besser in die Partie und übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Immer wieder brachen die Erfurter über den linken Flügel durch, wo Ali Abu-Alfa und Lucas Surek dem Ehrenhainer Defensivverbund das Leben schwer machten. Die Angriffe der Erfurter brachten nur zu selten Gefahr ein.

Nach 32 Minuten brach dann schließlich der Bann. Rico Gladrow schlenzte den Ball in den 16er und fand Lukas Novy, der gekonnt aus fünf Metern über Schlussmann Andre Sittel hob und zur 1:0 Führung vollendete. Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit der nächste Erfolg für die Erfurter. Eine Hereingabe vom linken Flügel fand Alexander Schmitt, der den Ball mit der Brust annahm und flach in das linke Eck verwandelte (42.). Mit einer aus Erfurter Sicht vollkommen verdienten 2:0-Führung ging es in die Pause. Die Erfurter dominierten die Partie und ließen keinerlei nennenswerte Chancen zu.