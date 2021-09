Fußball | Thüringenpokal Carl Zeiss Jena zieht locker ins Achtelfinale ein

Es war nicht so torreich wie das 2020er-Endspiel, aber am Ende auch eine klare Sache für Carl Zeiss Jena im Duell gegen den FSV Martinroda. Der Achtelfinalgegner wird am Montag ausgelost.