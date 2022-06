Mit einer Demonstration der Stärke haben die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena II den Landespokal in Thüringen gewonnen. Das Team von Christian Kucharz, das die Regionalliga-Saison auf Platz sechs abschloss, führte Thüringenligist Saalfeld Titans am Sonntag (12.06.2022) nach allen Regeln der Kunst vor und siegte am Ende mit 13:0 (4:0).