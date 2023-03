Fußball | FSA-Pokal Trotz Personalmangel: Germania Halberstadt zieht souverän ins Halbfinale

Viertelfinale

Der VfB Germania Halberstadt hat trotz großer Personalnot souverän das Halbfinale im FSA-Pokal erreicht und mit 4:0 (2:0) gegen den Landesligisten Union Schönebeck gewonnen. Dabei startete das Team von Manuel Rost gleich in den ersten Minuten mit einem Doppelschlag durch Hlynianyi/Malina in die Partie. Danach kontrollierte der VfB die Partie nach Belieben und ließ die Schönebecker nie richtig in die Partie kommen. Für die Vorentscheidung der Partie sorgte Bennet Mingramm, der noch zwei Mal traf.