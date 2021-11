RWE versuchte von Beginn an das Spiel zu machen, doch der Landesligist aus Ostthüringen hielt mit defensiver Geschlossenheit und Körperlichkeit dagegen. So ergaben sich für Erfurt kaum Abschlüsse. Nach Großchancen stand es nach 45 Minuten 1:1.

Auch in Halbzeit zwei war kein Klassenunterschied zu sehen. Nach 76 Minuten ging Erfurt schließlich durch Hedy Chaabi in Führung. Er wurde im Sechszehner angespielt und konnte ungestört zur Führung treffen. Wenig später profitierte RWE von einem Torwartfehler der Gäste. Statt den Ball wegzuschlagen, verlor Clemens Bierbaum an der Torauslinie den Ball, wieder war Chaabi zur Stelle, der auf 2:0 erhöhte. Erfurt spielte nun auf Zeit, doch die Gastgeber meldeten sich noch einmal zurück. Per direkt verwandelten Freistoß von Tim Richter kam Westvororte noch einmal heran (88.). So musste sich Erfurt dann noch durch acht Minuten Nachspielzeit zittern, bis der Sieg feststand.