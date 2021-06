Die Jenaer waren als klarer Favorit angereist und bewältigten ihre Aufgabe souverän. Sie ließen den Ball gut laufen und brachten die Nordhäuser, die aus dem Achtelfinalspiel in Bad Frankenhausen (120 Minuten) noch schwere Beine hatten, ein ums andere Mal in Verlegenheit. Nach zehn Minuten war es dann soweit, der Favorit ging in Führung. Nach einer schönen Kombination über Schau und Stauffer war schließlich Eisele zur Stelle und köpfte zum 1:0 für die Gäste ein.