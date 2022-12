WM-Rekordspieler Lionel Messi hat Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft zum dritten Weltmeistertitel geführt. Das Team um den 35 Jahre alten Superstar siegte im Endspiel der WM in Katar gegen Titelverteidiger Frankreich 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (2:2, 2:0) gestanden.

Die Deutsche Nationalmannschaft war bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan (1:2), reichten ein 1:1-Unentschieden gegen Spanien sowie der abschließende 4:2-Sieg gegen Costa Rica für das Team von Bundestrainer Hansi Flick nicht für das Achtelfinale. Schon bei der WM 2018 in Russland war die DFB-Auswahl in der Vorrunde gescheitert.