Zenit spielte in der ersten Halbzeit erstaunlich defensiv, setzte fast ausschließlich auf Konter. Das bescherte den Leipzigern verrückte 70 Prozent Ballbesitz, den sie zu einigen Halbchancen nutzten. Die erste richtig gute Möglichkeit vergab Konrad Laimer (7.), die zweite nutzte Marcel Halstenberg zur Führung (14.). Oder besser: zur vermeintlichen Führung, denn das Tor wurde wegen eines Handspiels davor von Christopher Nkunku zurückgenommen – eine fragwürdige Entscheidung. Keine Proteste gab es dann beim echten 1:0 für RB in der Nachspielzeit: Diego Demme traf aus 22 m nach einem von der Mauer geblockten Sabitzer-Freistoß. Es war erst sein zweiter Treffer im 205. Spiel im RB-Dress.

Bildrechte: Picture Point

Zenit setzte eigentlich nur auf gelegentliche Konter, von denen aber ganz wenige gefährlich wurden. Sardar Azmouns Kullerball in der 45. Minute rollte allerdings ganz knapp am langen Pfosten des RB-Gehäuses vorbei. Und beim Vorstoß des Iraners in der 60. Minute zeigte Keeper Peter Gulacsi seine Klasse. Das war es aber fast schon von den Gastgebern, die auch in der zweiten Halbzeit unerklärlich passiv blieben und in der letzten Viertelstunde platt wirkten. Anders die Leipziger: Marcel Sabitzer erzielte nach Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Timo Werner und Emil Forsberg das 2:0. Das bei RB in der Schlussphase übliche Zittern um den Sieg blieb mangels Gegenwehr diesmal aus.