Der ZFC übernahm vom Start weg die Initiative. Belohnt wurde die Drangphase nach 22 Minuten, als Dominik Bock einen Schuss ins lange Eck setzte. Der 27-Jährige feierte im ZFC-Dress sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel. Der 2021 vom FC Carl Zeiss Jena gekommene Rechtsaußen fiel lange mit einem Kreuzbandriss und einer Ellenbogenverletzung aus.

Kurz danach konnten die Gastgeber, die auf Torjäger Albert Pohl verzichten mussten, ihren ersten Abschluss verzeichnen: Andre Hoyer verfehlte den Kasten aus 20 Metern (26.). Dann machte der von FSV-Coach Roger Fritzsch gefürchtete Meuselwitzer Offensivmann Johann Martynets seinem Ruf Ehre, als er auf 2:0 erhöhte (39.). Zwei Minuten später jubelte dann erneut Bock, diesmal verwandelte er einen 20-Meter-Freistoß. Schon in der ersten Pokalrunde, beim 5:1 (3:1) beim FC Steinbach-Hallenberg hatte der damalige Joker doppelt eingenetzt.

Die Pausenführung ging in Ordnung, der Favorit ließ nichts anbrennen. Der FSV Schleiz hielt im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen, dreimal kamen die Gastgeber auch durch.

Andy Trübenbach (li.) (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/Picture Point

In der zweiten Halbzeit baute der Deutsch-Russe Martynets den Vorsprung schnell noch weiter aus (50.). Dann wurde es zur Show von Andy Trübenbach. Der Meuselwitzer traf gleich dreimal. Strafraum-Abschluss in den rechten Winkel (63.), mit Freiraum in der Mitte (80.), sowie nach einem Konter (86.). Auch Verteidiger Felix Müller ließ sich nicht lumpen und nickte ein (66.). Vor 305 Zuschauern besaß Marco Sass bei einem Lattenknaller die beste Gelegenheit der Gastgeber (59.).