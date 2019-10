In der Verlängerung erzielte Zille aus halbrechter Position dann das Tor des Tages (105.). Chemnitz kämpfte bis zum Umfallen und bekam die Chance zum Ausgleich: Doch nachdem Dan Herbig an BFV-Torhüter Mika Schneider gescheitert war, ging auch der Nachschuss von Ronny Schweinitz am Kasten vorbei (110.). Am Ende einer ansonsten überlegen geführten Partie blieb Bischofswerda das Elfmeterschießen erspart.