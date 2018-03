Der 1. FC Lok Stendal steht im Finale des FSA-Pokals. Der Oberligist setzte sich in der Vorschlussrunde knapp mit 1:0 beim Verbandsligsiten Blau-Weiß Zorbau durch. Der Finalgegner wird noch zwischen Ammendorf und dem 1. FC Magdeburg ermittelt. Falls sich in diesem Duell der Drittligist durchsetzt und in der Liga mindestens Vierter wird, nimmt Stendal unabhängig vom Ausgang des FSA-Pokalendspiels an der Hauptrunde im DFB-Pokal teil.