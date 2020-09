Statt der beantragten 2.900 Zuschauer darf der FC Carl Zeiss im Flutlichtspiel am Samstag (12.09.2020, 20.45 Uhr) 1.600 Fans ins Ernst-Abbe-Sportfeld lassen. Wie der Verein am Donnerstag erklärte, genehmigte das Gesundheitsamt ein entsprechendes Konzept. Karten gibt es nur für Dauerkarteninhaber und Sponsoren. Das Pokalspiel wird zudem ohne Gästefans ausgetragen.

Freude, Enttäuschung, Widerspruch in Jena

Der Verein hätte gern vor mehr Zuschauern gespielt, blickt neidisch nach Dresden, wo Dynamo am Montag vor 10.000 Fans gegen den Hamburger SV spielen wird. Pressesprecher Andreas Trautmann erklärte: "Unser Hygienekonzept sah 2.900 Fans vor. Stehplätze wurden aber nicht genehmigt. Das ist schade, vor allem für die Vereinsmitglieder. Es wird keinen Vorverkauf geben." FCC-Sportdirektor Tobias Werner erklärte zudem im Sport-im-Osten-Talk am Donnerstagnachmittag, dass der Klub in Widerspruch gegen die Entscheidung gegangen sein. "Ich rechne mir da aber keine großen Chancen aus." 1.600 Zuschauer dürfen am Samstag ins Stadion. Bildrechte: imago images/Karina Hessland

"Haben Chancen auf Pokalüberraschung"

Im sportlichen Duell zwischen dem Viertligisten und dem Erstligisten rechnet sich Werner dagegen durchaus etwas aus. "Wir haben Chancen auf die Pokalüberraschung", so der 35-jährige frühere Mittelfeldspieler ganz selbstbewusst im SpiO-Talk. Anders als die Bremer, die am Samstag ihr erstes Pflichtspiel der Saison bestreiten, hat Jena im Landespokal und der Regionalliga bereits sieben Spiele in den Füßen. "Wir haben die Automatismen, die Härte und den Rhythmus drin. Der Ligabetrieb kann für uns ein Vorteil sein", erklärt Werner. Tobias Werner: "Ligabetrieb kann von Vorteil sein." Bildrechte: imago images / Poolfoto

Kontrollierte Offensive und "eklig sein"

Wie die Pokalüberraschung gelingen kann? Werner denkt bei der Frage an eher kontrollierte Offensive. Für Trainer Dirk Kunert entscheidet sich das Spiel vor allem in den Zweikämpfen und in der Einstellung: "Wir wollen im Spiel gegen den Ball eklig sein und den Bremern zeigen, dass es hier nicht einfach mal locker flockig geht. Dann brauchen wir eine Lösung in der Offensive, da haben wir die eine oder andere Möglichkeit, wo wir vielleicht etwas machen können", erklärte Kunert. Dirk Kunert: "Brauchen eine Lösung in der Offensive." Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Personalsorgen beim FCC

Während der Ligabetrieb von Vorteil für Jena sein kann, ist es die Personaldecke eher nicht: Speziell in der Offensive plagen den FCC einige Personalsorgen. Laut Kunert stehen hinter den Einsätzen der angeschlagenen Vasilios Dedidis, Pasqual Verkamp und Theodor Bergmann noch Fragezeichen. „Wir sind gerade nicht zu beneiden“, sagte der 52-jährige Coach.

Werner: "Noch ein bis zwei Verstärkungen"

Immerhin: Sportdirektor Werner ist schon auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. Ein bis zwei Spieler sollen noch verpflichtet werden. "Da wird in den kommenden drei Wochen sicherlich noch etwas passieren. Auf der Neuner- und der Stürmerposition wollen wir noch etwas machen", sagte Werner. Gute Aussichten - auch wenn Kunert davon im Bremen-Spiel erstmal noch nichts hat.