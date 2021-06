Mit der Aktion werden die Fans, Unterstützer und Freunde des Thüringer Fußballs quasi zu Micro-Sponsoren. Die symbolischen Tickets können zum Preis von 10 Euro pro Stück über das Ticketportal des FCC erworben werden. Dabei kann der Ticketkäufer entscheiden, welcher der 32 Vereine unterstützt werden soll. Von jeder verkauften Karte fließen dann acht Euro an den ausgewählten Verein, die anderen zwei Euro landen in einem Gemeinschaftstopf, der am Ende solidarisch unter allen Vereinen aufgeteilt werden soll.