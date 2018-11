RBL hatte am Mittwochvormittag ein Abschlusstraining am Cottaweg absolviert und reiste noch am Nachmittag nach Schottland. Dort will Ralf Rangnick ohne sein Top-Trio Werner, Poulsen, Forsberg, aber mit einer erneuten "Beton-Abwehr" das Überwintern in der Europa League perfekt machen. "Wenn es uns als Team gelingt, genauso kompakt zu verteidigen wie in den letzten Wochen, dann haben wir eine gute Chance, auch dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Trainer am Mittwochabend. Denn seine Elf ist wettbewerbsübergreifend seit sechs Partien ohne Gegentor.