So trafen wie in der Vorrunde auch im Endspiel wieder der Chemnitzer FC und der VfB Auerbach aufeinander. Am Ende rang der Drittligist den VfB mit 4:2 nieder und holte sich zum zweiten Mal den Pokal des ZEV-Masters. Der CFC-Offensive David Tuma, zum besten Spieler des Turniers gewählt, resümierte: "Wir haben uns gesagt, wenn wir hier hinfahren, nehmen wir das auch richtig ernst. Wenn die ganze Halle gegen einen ist, nehme ich das als Ansporn auf. Mit so einem Turniersieg geht es leichter, in der Rückrunde unsere Leistung abzurufen."