Es ist 13 Jahre her, als Thomas Tuchel als Trainer in Augsburg den damals 20-jährigen Julian Nagelsmann mit Scouting-Aufgaben betraute. An den Berichten "von der Landesliga Süd" habe er bei Nagelsmann "das Talent erkannt, das Spiel zu analysieren, man hat die Liebe zum Spiel wiedergefunden".



Schon damals hatte Tuchel seinem Ex-Spieler, Nagelsmann musste wegen einer schweren Verletzung früh aufhören, empfohlen: "Du musst deine Trainerscheine machen und versuchen, deinen Weg zu gehen." Dass der Weg der beiden zu einem Duell im Halbfinale der Königsklasse führt, "war aber weder bei ihm noch bei mir vorhersehbar".

Tuchel: "Spielvorbereitung ist eine Herausforderung"

Am Dienstag (21 Uhr live beim MDR-Nachrichtenradio und im Ticker in der SpiO-APP) werden die beiden Taktik-Besessenen versuchen, sich gegenseitig ausstechen. Tuchel erklärte am Montag auf der obligatorischen Pressekonferenz, es sei schwerer ein Spiel gegen RB vorzubereiten, als gegen Atlético Madrid und nannte es "eine Herausforderung". Der PSG-Coach will sich auf die taktischen Spielchen aber nur bedingt einlassen. "Wenn so viele Variablen im Spiel sind und so viel Qualität drinsteckt", sagte der 46-Jährige, "ist der Schlüssel, bei sich selbst zu bleiben."

Mbappé wieder fit

Tuchel dürfte erleichert sein, dass Top-Star Kylian Mbappé rechtzeitig fit geworden ist. "Er könnte anfangen. Ob er 90 Minuten spielen kann, werden wir sehen", so der Trainer, der auf seinen Stammtorhüter Keylor Navas wegen einer Muskelverletzung verzichten muss. Kylian Mbappe und Julian Draxler klatschen ab. Bildrechte: imago images / PanoramiC

Druck bei Tuchel

Tuchel ist der Favorit. Tuchel steht unter größerem Druck. In seinem zweiten Jahr kann er die Vorgabe der Geldgeber aus Katar erfüllen und PSG endlich zum ersten Champions-League-Sieg führen. Nagelsmann kommt wie so oft in der gemeinsamen Trainer-Historie aus dem Windschatten. Gelingt ihm mit den Sachsen die Krönung bei der "Missão Final", wäre er mit 33 Jahren als Nachfolger von Liverpools Jürgen Klopp schon auf dem Trainer-Thron.